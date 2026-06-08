Japonya, Filipinler'deki Depremin Ardından Yayımladığı Tsunami Uyarısını Kaldırdı

TOKYO, 8 Haziran (Xinhua) -- Japonya Meteoroloji Ajansı, Filipinler'in güneyinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları ve diğer bölgelerinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşan tsunami dalgaları gözlemlendiğini bildirdi.

Ajans, Japonya'nın doğu Pasifik kıyısındaki Ibaraki'den güneydeki ada eyaleti Okinawa'ya kadar uzanan kıyı şeridi için tsunami uyarıları yayımlamıştı.

Ajansa göre, Tokyo'nun güneyinde yer alan Chichijima Adası ile Wakayama eyaletine bağlı Kushimoto kasabasının yanı sıra Miyazaki eyaletindeki Miyazaki Limanı'nda yaklaşık 20 santimetreye ulaşan tsunami dalgaları kaydedildi.

Kagoshima, Mie ve Miyazaki eyaletlerindeki birçok noktada dalga boyunun yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı, Okinawa ve diğer bölgelerden de küçük çaplı tsunami dalgaları bildirildiği aktarıldı.

Yerel saatle 16.50 itibarıyla ise tüm tsunami uyarıları kaldırıldı.

Kyodo Haber Ajansı'nın Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı bilgilere göre Chiba, Kochi ve Okinawa dahil olmak üzere 10 eyalette 195.000'den fazla kişiye tahliye çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: Xinhua