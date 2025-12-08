Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Uyarıda, dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği ve birden fazla kez kıyıya vurabileceği belirtildi.

Japan Meteorological Agency (JMA) ve yerel acil durum birimlerinin açıklamasında, halktan kıyılardan ve taşma riski bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde çağrı yapıldı.