Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Uyarıda dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği belirtildi.

  • Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.
  • Depremin ardından tsunami uyarısı verildi ve dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği açıklandı.

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN YA DA MAL KAYBI YOK

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

TSUNAMİ UYARISI

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Uyarıda, dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği ve birden fazla kez kıyıya vurabileceği belirtildi.

Japan Meteorological Agency (JMA) ve yerel acil durum birimlerinin açıklamasında, halktan kıyılardan ve taşma riski bulunan nehir ağızlarından uzak durmaları yönünde çağrı yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Haberler.com
500

