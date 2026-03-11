Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Kyodo ajansının haberine göre, 11 Mart 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin 15. yılında başkent Tokyo dahil ülkenin farklı bölgelerinde, afetin yaşandığı yerel saat 14.46'da sirenler çalındı ve anma törenleri düzenlendi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Fukuşima Eyalet Valiliğinin düzenlediği törendeki konuşmasında, Tohoku bölgesinin inşası için Tokyo hükümetinin tüm gayreti göstereceğini taahhüt etti.

Bölgede "yeniden yapılanma ve canlandırmanın yeni aşamasının" gelecek aydan itibaren başlayacağını belirten Takaiçi, "Birçok kurbanın pahasına öğrendiğimiz değerli dersleri asla unutmayacağız ve bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız." dedi.

Takaiçi, "(Afette) Etkilenen bölgelerin iyileşmesi için önümüzdeki beş yıl içinde yeniden yapılanmaya ilişkin birçok sorunu çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Afet esnası ve sonrasında Tohoku bölgesinin Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Miyagi ve Iwate eyaletlerinde de yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

Deprem ve nükleer erime

2011'de Miyagi eyaleti açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu 22 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 27 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

İşletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketi, santraldeki hasar gören tesisleri 2051 yılına kadar devreden çıkarmayı planlıyor.

Deprem, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın en büyük doğal felaketi ve santraldeki nükleer erime de 1986'daki Çernobil krizinden beri dünyanın en kötü nükleer kazalarından biri olarak tanımlanıyor.

Afet sonrası Tohoku bölgesinde kaybolan 2 bin 500'den fazla kişinin akıbeti hala bilinmiyor.