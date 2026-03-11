Haberler

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi. Japonya Başbakanı Takaiçi, bölgenin yeniden yapılanması için hükümetin tüm gayretle çalışacağını belirtti.

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Tohoku bölgesinde 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunamide yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi.

Kyodo ajansının haberine göre, 11 Mart 2011'deki deprem ve tsunami felaketinin 15. yılında başkent Tokyo dahil ülkenin farklı bölgelerinde, afetin yaşandığı yerel saat 14.46'da sirenler çalındı ve anma törenleri düzenlendi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Fukuşima Eyalet Valiliğinin düzenlediği törendeki konuşmasında, Tohoku bölgesinin inşası için Tokyo hükümetinin tüm gayreti göstereceğini taahhüt etti.

Bölgede "yeniden yapılanma ve canlandırmanın yeni aşamasının" gelecek aydan itibaren başlayacağını belirten Takaiçi, "Birçok kurbanın pahasına öğrendiğimiz değerli dersleri asla unutmayacağız ve bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışacağız." dedi.

Takaiçi, "(Afette) Etkilenen bölgelerin iyileşmesi için önümüzdeki beş yıl içinde yeniden yapılanmaya ilişkin birçok sorunu çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadesini kullandı.

Afet esnası ve sonrasında Tohoku bölgesinin Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Miyagi ve Iwate eyaletlerinde de yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

Deprem ve nükleer erime

2011'de Miyagi eyaleti açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami sonucu 22 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 27 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

İşletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketi, santraldeki hasar gören tesisleri 2051 yılına kadar devreden çıkarmayı planlıyor.

Deprem, İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın en büyük doğal felaketi ve santraldeki nükleer erime de 1986'daki Çernobil krizinden beri dünyanın en kötü nükleer kazalarından biri olarak tanımlanıyor.

Afet sonrası Tohoku bölgesinde kaybolan 2 bin 500'den fazla kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Husumetli iki grup cadde ortasında birbirine saldırdı: 2 ölü
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?