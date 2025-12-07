Haberler

Japonya, Çin'e ait uçakları uluslararası sularda Japon F-15'lerine radar kilidi atmakla suçladı

Güncelleme:
Japonya, uluslararası sularda Çin'e ait uçakların Japon F-15'lerine radar kilidi attığını iddia ederek Çin'e güçlü bir protesto notası verdi. Savunma Bakanı Koizumi, eylemleri tehlikeli ve talihsiz olarak nitelendirirken Japonya Başbakanı Takaiçi, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleleri ülkesinin varlığını tehdit eden bir durum olarak değerlendirdi.

Japonya, Çin'e ait uçakları uluslararası sularda iki kez Japon F-15'lerine yangın kontrol radar kilidi atmakla suçladı.

Kyodo'nun haberine göre Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, düzenlediği basın toplantısında Çin J-15'lerinin uluslararası sularda Japon F-15'lerine iki kez radar kilidi attığını öne sürdü.

Herhangi bir yaralanma ya da hasarın olmadığı bu eylemleri "tehlikeli ve son derece talihsiz" diye nitelendiren Koizumi, Çin'e güçlü protesto notası verdiklerini ve olayın tekrarlanmamasını talep ettiklerini belirtti.

Çin-Japonya gerginliği

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisini konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
