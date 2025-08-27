Japonya, Çin'deki Hirohito Videolarına Tepki Gösterdi

Japonya hükümeti, Çin'de savaş dönemi Japon İmparatoru Hirohito'yu hedef alan videolara karşı Pekin yönetimine tepki gösterdi.

Nikkei ajansının haberine göre, Çin sosyal medyasında dolaşıma giren videolarda, 1926-1989'da görev yapan İmparator Hirohito "bir köpek" olarak tasvir edildi.

Videolarda, "(ABD'li) General (Douglas) MacArthur'un köpeğini eğittiğine dair değerli görüntüler. Ben büyük bir Japon köpeğiyim." ifadesi yer aldı.

Hirohito'nun, "köpek ve kız öğrenci" tasvirleri ile üzerinde oynanmış fotoğraflarının kullanıldığı görsellerin sosyal medyada yayılması büyük tepki çekti.

Japon basınında "Çin'de yetkililerce sıkı kontrol edilen bazı sosyal medya paylaşımlarının hızla silinmesine rağmen, bu videoların yaygınlaşması, Pekin yönetiminin bu duruma göz yumduğuna işaret ediyor." iddialarına yer verildi.

İkili ilişkilerde "olumsuz etki" ihtimali

Tokyo hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla Çin'de düzenlenecek törenler öncesi yaşanan duruma tepki gösterdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, videoları "çirkin" olarak niteledi.

Hayaşi, "Videonun ikili ilişkilerinde oluşturabileceği olumsuz etkiyi göz önünde tutarak, Çin'den gerekli önlemleri hızla almasını istedik." dedi.

Hirohito'nun mesajı

İmparator Hirohito, 15 Ağustos 1945'te "Savaşın Japon halkını mahvedeceğini" belirterek, ülkesinin "koşulsuz teslim olduğunu" ilan etmişti.

General MacArthur, savaşta İmparator'un mesajıyla teslim olan Japonya'yı işgal eden müttefik güçlerin o dönemdeki başkomutanı olarak tanınıyor.

ŞİÖ sonrası yıl dönümü törenleri

Çin, 31 Ağustos-1 Eylül'de başkent Pekin yakınındaki Tianjin kentinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak.

Akabinde 3 Eylül'de Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda, askeri geçit dahil savaşın sona ermesinin yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil bazı ülkelerin liderler düzeyinde bu etkinliklere katılması bekleniyor.

Pekin yönetimi, törenlerde "Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı" ve "Dünya Anti-Faşist Savaşı" şeklinde sloganlar kullanıyor.