Haberler

Japonya Başbakanı Takaiçi, Solomon Adaları ile işbirliğini güçlendirerek Pasifik bölgesinde birliği vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Solomon Adaları Başbakanı Matthew Cooper Wale ile görüşmesinde, bu ülke ile işbirliğini ilerleterek Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Solomon Adaları Başbakanı Matthew Cooper Wale ile görüşmesinde, bu ülke ile işbirliğini ilerleterek Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemli olduğunu belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Takaiçi'nin Tokyo'yu ziyaret eden Solomon Adaları Başbakanı Wale ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Takaiçi'nin, Solomon Adaları ile işbirliğini ilerleterek Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemini vurguladığı aktarıldı.

Japonya'nın Solomon Adaları'na kredi sağlayacağı, Wale'nin politika önceliklerinin ilerletilmesi ve Solomon Adaları'nın direncini artırma konusunda yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, "Buna karşılık, Başbakan Wale, Japonya'nın geniş kapsamlı desteği için Japon hükümetine ve halkına teşekkürlerini ifade etti ve Japonya ile Solomon Adaları arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme taahhüdünü yineledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ikilinin Hint-Pasifik bölgesindeki bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve Pasifik Adaları bölgesinin birliğini koruma ve güçlendirmenin önemini teyit ettiği belirtildi.

Güney Pasifik bölgesinde, yaklaşık 900 bin nüfusa sahip Okyanusya ülkesi Solomon Adaları, 6 büyük ada ve 1000'den fazla küçük adacıktan oluşuyor.

Kaynak: AA
Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

Fena ters düştüler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

David Beckham ve Shakira, Dünya Kupası'nda paraya para demedi

Sadece 1 ayda servet kazanmışlar! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor
Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı

Gurbetçi sürücü iki kardeşe dehşeti yaşattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil 21 kişi hakkında karar verildi
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada
Gaziantep ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

İşte hayatın durduğu şehrimiz! Dışarı çıkmak yürek ister
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret