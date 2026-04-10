Haberler

İngiliz rock grubu Deep Purple, Japonya Başbakanı Takaiçi'yi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ünlü rock grubu Deep Purple'ı Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi'nde misafir etti. Uzun süredir hayranı olduğu gruba duyduğu sevgiyi dile getiren Takaiçi, müzik kariyerinden de bahsetti.

Hard rock ile heavy metal müziğe ilgi duyduğu ve üniversite yıllarında bateri çaldığı bilinen Takaiçi, başkent Tokyo'daki Başbakanlık Ofisi'nde ünlü rock grubu Deep Purple üyelerini misafir etti.

Takaiçi, misafir odasına yürüdüğü sırada gülümseyerek, "Japonya'ya hoş geldiniz. Deep Purple'ın burada olduğuna inanamıyorum. Deep Purple'a her zaman hayranlık duymuşumdur." ifadelerini kullandı.

50 yılı aşkın süredir Deep Purple hayranı olduğunu belirten Takaiçi, ilkokuldayken grubun "Highway Star" ve "Smoke on the Water" gibi hit şarkılarının yer aldığı 1972 tarihli "Machine Head" albümünü dinlediğini anlattı.

Takaiçi, ortaokulda ise bir Deep Purple cover grubunda org çaldığını, üniversite öğrencisiyken ise bateriye geçtiğini belirterek, esprili şekilde eşiyle tartıştığında "Burn" parçasını çaldığını söyledi.

Ayrıca Takaiçi, grubun bateristi Ian Paice'e Japon markası TAMA'nın bateri çubuklarını hediye etti. Bunun üzerine Paice, "Siz de bateristsiniz, biz arkadaşız." yanıtını verdi.

Etkileyici müzikler ortaya koydukları için grup üyelerine saygı duyduğunu vurgulayan Takaiçi, ekibin cumartesi günü Tokyo'da başlayacak turnelerinin başarılı geçmesini diledi.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

