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Japonya Başbakanı'ndan Hürmüz Boğazı'nda Güvenli Seyir Çağrısı

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Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda ek maliyet olmadan özgür ve güvenli seyrüseferin sağlanması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı. Ayrıca Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki endişelerini dile getirdi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda "ek maliyet olmadan özgür ve güvenli seyrüsefer" sağlanması çağrısı yaptı.

Takaiçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun kritik bir aşamada olduğunu vurgulayan Takaiçi, bölgedeki gerilimin bir an önce düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Takaiçi, Japonya'nın ABD ile İran'ın mutabakat doğrultusunda istişarelerde bulunması ve nükleer meseleyi de kapsayan nihai bir anlaşmaya en kısa sürede varması gerektiği yönündeki tutumunu iletti.

Hürmüz Boğazı'nda "ek maliyet olmadan özgür ve güvenli seyrüseferin" öneminin altını çizen Takaiçi, uluslararası toplumla konuyla ilgili kapsamlı görüşmeler yürütülmesi çağrısı yaptı.

Takaiçi, ayrıca, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki mevcut durumla ilgili endişelerini dile getirerek, Husilerin itidalli davranmaya çağrılması yönünde çaba gösterilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Hürmüz Boğazı konusunda Umman ile yürütülen görüşmeler dahil olmak üzere İran'ın yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

Pezeşkiyan, Babu'l Mendeb Boğazı konusunda ise Suudi Arabistan ile diyalog ve çabaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Takaiçi ve Pezeşkiyan, yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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