Japonya'dan İran'a ABD ile anlaşmaya varması ve Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere açması çağrısı

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüşerek ABD ile anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilere açık tutulması çağrısında bulundu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Takaiçi, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Takaiçi görüşmede, diyalog yoluyla gerilimin azaltılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak Tahran'ın Washington ile nihai bir anlaşmaya varmasını umduğunu belirtti.

Japon lider Takaiçi, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişinin bir an önce sağlanması talebini yinelerken iki lider, ayrıca, yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Takaiçi, gerilimin azaltılması amacıyla Güney Kore ve Filipinler başta olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle de istişarelerde bulunduğunu belirterek diplomatik çabalara devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
