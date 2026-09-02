Haberler

Japonya Başbakanı'ndan Yapay Zeka ve Savunma Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yapay zeka ve insansız savunma sistemlerinin daha hızlı devreye alınması gerektiğini vurguladı. SDF üyeleriyle görüşen Takaiçi, halkın desteğinin önemine dikkat çekerek çalışma koşullarının iyileştirileceğini de söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkesinin yapay zeka ve insansız savunma sistemlerinin devreye sokulmasında daha hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kyodo News'in haberine göre, Takaiçi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) üyeleriyle görüşmesinde savunma teknolojilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Takaiçi, "Geleneksel ekipmanlardan tamamen farklı bir hızda gelişen yapay zeka ve insansız savunma varlıkları gibi teknolojileri daha da hızlı şekilde devreye sokmalıyız." ifadesini kullandı.

Ülkelerin yapay zekayı entegre eden sistemler kurmak ve insansız hava araçlarını kullanmak için acele ettiğini vurgulayan Takaiçi, "SDF'nin faaliyetleri ve hükümetin şu anda ilerlettiği savunma yeteneklerinin temelden güçlendirilmesi, halkın anlayışı ve işbirliği olmadan gerçekleşemez." değerlendirmesinde bulundu.

???????Takaiçi ayrıca, SDF üyelerinin çalışma koşullarının da iyileştirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Tatil Pozları!
Türkiye’de tasfiye sürecindeki BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor

BingX, fenomenlerle referans çalışmalarına devam ediyor
Doktor İhmali küçük çocuğu felç bıraktı! Ama yaşam mücadelesini bırakmadı

Yapay zekanın bildiğini doktor bilemedi! Çocuğun hayatıyla oynadılar