Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Türkiye'yi Ziyaret Etti

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Kırıkkale'de Büklükale Ören Yeri ile Kırşehir'de Kalehöyük Ören Yeri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi ve Yassıhöyük kazı alanını ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Prenses Akiko ve beraberindeki heyet, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale Ören Yeri'nde devam eden kazı alanında bilgi aldı.

Daha sonra Kırşehir'e geçen Akiko, ilk olarak Kaman ilçesinde Japon Hükümeti'nce desteklenen Kaman Kalehöyük Ören Yeri ile alandaki laboratuvarda ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nde incelemelerde bulundu.

2009 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin işbirliğiyle yaptırılan, kentin 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde çıkarılan ürünleri gören Akiko ve beraberindeki heyet, Japonya'nın sınırları dışındaki en büyük botanik bahçelerinden Japon Bahçesi'ni gezdi.

Prenses Akiko, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve Dr. Masako Omura'dan bilgi aldı, ardından Yassıhöyük kazı alanını ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Akiko Mikasa, daha sonra kentten ayrıldı.

Akiko'ya ziyaretlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile diğer protokol üyeleri eşlik etti.