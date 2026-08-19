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Japonya'dan ABD'ye UCM Yaptırımı Tepkisi

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Japonya hükümeti, ABD'nin UCM Başkanı Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasını 'son derece üzücü' olarak nitelendirdi. Gazze'deki savaş suçları kararına yönelik ABD yaptırımları genişlerken, Washington dün Akane ve üst düzey yetkiliye de yaptırım uygulamıştı.

Japonya hükümeti, ABD'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane'yi yaptırım listesine almasının "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin Akane'yi yaptırım kapsamına alma kararına tepki gösterilen açıklamada, söz konusu adımın "son derece üzücü" olduğu belirtildi.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, dün aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilme" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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