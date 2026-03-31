Japonya, UCM'ye Desteğini Sürdürecek

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD yönetiminin eleştirilerine hedef olan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik "sağlam desteğin" süreceğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Bakan Motegi ve UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Motegi görüşmede, UCM'nin görevini bağımsız şekilde yerine getirebilmesi için ülkesinin "sağlam desteğinin" süreceğini belirtti.

Yargıç Akane ise Japonya'nın UCM faaliyetlerine katkıları nedeniyle teşekkürlerini iletti ve bu desteğin devam etmesini beklediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, ikilinin UCM'nin genel durumunu ele aldığı ve hukukun üstünlüğünün korunması amacıyla yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ABD'den UCM yetkililerine yaptırım

ABD yönetimi, Ağustos 2025'te UCM üyesi 4 ismi daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra başsavcı yardımcıları Nazhat Shameem Han ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı da yaptırım listesine almıştı.

UCM, ABD'nin yaptırım kararlarını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
İkisi de 17 yaşında! Yayla evinde kanlı gece

İkisi de 17 yaşında! Yayla evinde kanlı gece
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı