Japonya, UCM'ye Desteğini Sürdürecek

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD yönetiminin eleştirilerine hedef olan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yönelik "sağlam desteğin" süreceğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından, Bakan Motegi ve UCM Başkanı Yargıç Tomoko Akane'nin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Motegi görüşmede, UCM'nin görevini bağımsız şekilde yerine getirebilmesi için ülkesinin "sağlam desteğinin" süreceğini belirtti.

Yargıç Akane ise Japonya'nın UCM faaliyetlerine katkıları nedeniyle teşekkürlerini iletti ve bu desteğin devam etmesini beklediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, ikilinin UCM'nin genel durumunu ele aldığı ve hukukun üstünlüğünün korunması amacıyla yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

ABD'den UCM yetkililerine yaptırım

ABD yönetimi, Ağustos 2025'te UCM üyesi 4 ismi daha "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra başsavcı yardımcıları Nazhat Shameem Han ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı da yaptırım listesine almıştı.

UCM, ABD'nin yaptırım kararlarını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmişti.