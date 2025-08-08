Japon Savaş Gemileri 90 Yıl Aradan Sonra Yeni Zelanda'da

Japonya'ya ait savaş gemileri, 90 yıl aradan sonra Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a demirledi. Törenler için gerçekleştirilen bu ziyaret, Tokyo'nun bölgede stratejik bağlarını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Japonya'ya ait savaş gemileri, yaklaşık 90 yıl aradan sonra Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da demirledi.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş gemileri, yaklaşık 90 yıl sonra 3 günlük törensel ziyaret için Wellington'da demir attı.

Takanami sınıfı "JS Suzunami" muhribi ve Hyuga sınıfı helikopter taşıyıcısı "JS Ise"nin, 500'ün üzerinde mürettebat taşıdığı kaydedildi.

Yeni Zelanda ordusundan yapılan açıklamada ise Japon tarafının Wellington'a son ziyaretinin 1936'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Yıllar sonra gerçekleşen bu ziyaret, Tokyo yönetiminin bölgede stratejik bağlarını geliştirme çabası olarak yorumlanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
