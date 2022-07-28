Japon kadınların yüzde 50'si çalışma hayatı ve evlilik arasında denge bulmakta zorlanıyor

Japonya'da yapılan bir araştırma, iş hayatındaki Japon kadınların yaklaşık yüzde 50'sinin çalışma hayatı ve evlilik arasında dengeyi sağlamakta zorluk yaşadığını ortaya koydu.

B-style Inc. adlı şirketin yaptığı araştırmada, evli ya da bekar 549 Japon kadın, evlilik ve iş hayatının mutluluklarına etkisine ilişkin soruları yanıtladı.

Katılımcıların yüzde 37'si çalışma hayatının evliliklerinin önüne geçtiğine ve evlilikleri için sorun çıkardığına "kısmen" katıldıklarını söylerken, yüzde 11'lik kesim ise "güçlü bir şekilde" olumsuz olarak etki ettiğine inandıklarını belirtti.

Araştırmada yer alan katılımcıların yüzde 32'si çalışma hayatının evlilik için olumsuz bir etkisi olmadığını, yüzde 14'lük bir kesim de bu fikre tamamen karşı olduklarını düşünürken, yüzde 4'lük kesimse konuyla ilgili fikir belirtmedi.

Soruları yanıtlayan evli Japon kadınların yüzde 67'si, eşlerinin işlerine anlayış göstermesinin mutluluklarını artırdığına işaret ederken, yüzde 20'si bu anlayışın mutluluklarına bir etkisinin olmadığını ancak eşleri tarafından sergilenen anlayışsız tutumların kendilerini olumsuz etkileyerek mutluluklarını azalttığını kaydetti.

Araştırma için soruları yanıtlayan 40'lı yaşlarda bir katılımcı, evlilik ve çalışma hayatının yanına çocuğun eklenmesinin durumu daha da güçleştirdiğine dikkati çekerken, bir başka katılımcı da evlilik hayatında kadınların mutluluğu yakalamaları için eşlerinin anlayışlı ve iş birliğine açık olması gerektiğini ifade etti.