Japon İş İnsanı Çin Pazarı Hakkında İyimser

Çin'de üç fabrikasının inşaatı devam eden Meiji (Çin) Yatırım Limited Şirketi'nin Başkanı Tamotsu Matsui, Çin pazarı hakkında iyimser olduğunu söyledi.

Çin'de üç fabrikasının inşaatı devam eden Meiji (Çin) Yatırım Limited Şirketi'nin Başkanı Tamotsu Matsui, Çin pazarı hakkında iyimser olduğunu söyledi.

SES 1 (Japonca): TAMOTSU MATSUİ, Meiji (Çin) Yatırım Limited Şirketi Başkanı:

"Meiji halihazırda Çin'de üç fabrika kuruyor. Bunlardan biri 620 milyon yuan (yaklaşık 90,27 milyon ABD doları) yatırımla Tianjin'de bulunan süt/yoğurt fabrikası. 1,2 milyar yuan (yaklaşık 170 milyon ABD doları) yatırım yaptığımız ikinci girişim Guangzhou'da bulunuyor. Bu fabrikada süt ve yoğurt ile çikolata ve bisküvi ürünleri üretilecek. Üçüncüsü ise Shanghai'da yer alan 650 milyon yuan (yaklaşık 360 milyon ABD doları) yatırımlı dondurma fabrikası. Çin'deki toplam yatırımımız 2,47 milyar yuana (yaklaşık 360 milyon ABD doları) ulaştı.

Matsui, şirketinin, Çin'in muazzam pazar potansiyelini kullanmak için bu ülkedeki işini genişletmeye devam etmeyi planladığını söylüyor.

SES 2 (Japonca): TAMOTSU MATSUİ, Meiji (Çin) Yatırım Limited Şirketi Başkanı:

"Çin gibi muazzam büyüklükteki bir pazar hakkında iyimseriz ve Çin'in ortak refah hamlesiyle Çin'deki insanların yaşamlarının gelecekte kesinlikle iyileşmeye devam edeceğine inanıyoruz. Elbette Meiji'nin Çin'deki işinin bu üç fabrikanın inşasıyla sona ereceğini düşünmüyoruz. Meiji'nin Çin'deki iş planı sorunsuz ilerliyor. Gelecekteki gelişim planımıza bağlı olarak Çin'de fabrikalar kurmaya devam edeceğimize de inanıyoruz."

1916 yılında kurulan Meiji grubu, Japonya'nın en büyük gıda şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.

(XHTV)