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Japon Donanması Gemileri İstanbul'da Halkın Ziyaretine Açıldı

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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Japon donanmasına ait 'Kashima' ve 'Shimakaze' eğitim gemileri İstanbul Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Gemiler, 11 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla dün sabah İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir atan Japon donanmasına ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri halkın ziyaretine açıldı.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait "Kashima" ve "Shimakaze"yi çocuklarıyla ziyaret eden vatandaşlar, gemileri detaylıca inceleme fırsatı buldu.

Askeri geminin özelliklerine ilişkin bilgi edinen ziyaretçiler, gemide bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarayburnu Limanı'ndaki gemiler, 11 Ağustos saat 15.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Gemileri ziyaret etmek isteyen vatandaşların kimlik belgesi veya pasaport ibraz etmesi gerekiyor.

12 Ağustos'a kadar limanda kalacak gemiler, ardından 11 Kasım'a kadar sürecek seferine devam edecek.

Eğitim gemileri hakkında

Tümamiral Nishiyama Takahiro'nun komuta ettiği "Kashima" ve "Shimakaze" gemilerinin eğitim filosunda, 190'ı Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Subay Aday Okulu mezunu olmak üzere yaklaşık 570 subay bulunuyor.

Sarayburnu Limanı'na yapılan ziyaret, 20 Mayıs-11 Kasım arasında gerçekleştirilen "2024 Denizaşırı Eğitim Seferi" kapsamında yapılıyor.

Sefer boyunca 11 ülke ve 13 limanı ziyaret etmesi beklenen gemiler, Türkiye'nin ardından İspanya'ya gidecek.

Denizaşırı eğitim seferiyle, subay adaylarının deniz üzerinde uygulamalı olarak Öz Savunma Kuvvetleri subaylarının sahip olması gereken temel bilgi ve becerileri edinmelerinin sağlanması, ortak eğitim ve diğer faaliyetler yoluyla küresel farkındalıklarını geliştirilmesi ve ziyaret edilen ülkelerle uluslararası iyi niyeti teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sarayburnu istanbul Türkiye Japonya Japon Diplomasi Dünya Güncel Haberler

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