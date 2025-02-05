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Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den İzmir'de Seminer

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den İzmir'de Seminer
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Yoshinori Moriwaki, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, Türkiye'nin deprem riski ve Japonya'daki önlemler hakkında bilgi verdi. Depremde can kaybının azaltılması için yapı denetiminin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir'de "Afetlerde Japonya Örneği" konulu seminer verdi.

Balçova Belediyesince İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen seminere katılan Moriwaki, 35 yıldır yaşadığı Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu belirtti.

Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere ilişkin, "Kahramanmaraş'ta 500 yıl boyunca deprem olmadığı ve enerji biriktiği için bana ve hatta Amerika ve Japonya'daki bazı hocalara göre 7,9 şiddetinde deprem meydana geldi." ifadesini kullandı.

Moriwaki, depremlerde can kaybının yaşanmaması için yapı denetiminin artırılması, sismik izolatörlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

İzmir'de 2020'de yaşanan depreme de değinen Moriwaki, depremde yıkılan 17 binanın betonlarında deniz kumu kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Moriwaki, depreme hazırlıklı olunması durumunda hasarın yüzde 70 azaltılabileceğini belirtti.

Japonya'daki önlemlere değinen Moriwaki, herkesin cep telefonunda deprem için uyarı sistemi bulunduğunu ve sık sık deprem tatbikatı yapıldığını kaydetti.

Depremden kaçılamayacağı için hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Moriwaki, deprem anında merdivenin kullanılmaması, deprem çantasının kapıya yakın bulunması gibi uyulması gereken temel kuralları anlattı.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
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