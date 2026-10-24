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Jandarmanın dron destekli araması Manavgat'ta kaybolan Alzheimer hastasını buldu

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Jandarmanın dron destekli araması Manavgat'ta kaybolan Alzheimer hastasını buldu
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Manavgat'ta kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarmanın dron destekli arama çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu. Evinden yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan ve sağlık durumu iyi olan hasta, ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarmanın dron destekli arama çalışmasıyla ormanlık alanda bulundu.

Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Halil Kaya'nın eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, JASAT, 5 Jandarma Asayiş Timi ve dron desteğiyle bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, Kaya'yı evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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