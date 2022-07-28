Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu - Haberler

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Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu

Jandarmanın dikkati ile telefon dolandırıcısının elinden kurtuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde telefonla görüşürken panik ve şüpheli hareketler sergileyen O.K., dolandırılmaktan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kurtuldu.

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde telefonla görüşürken panik ve şüpheli hareketler sergileyen O.K., dolandırılmaktan jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Serik ilçesi Gebiz Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir ATM önünde O.K. isimli kişinin telefonla görüşme yaptığı sırada panik ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Jandarma ekiplerini gören O.K., ismini bilmediği kişiler tarafından arandığını ve şüphelilerin kendilerini savcı olarak tanıtıp adının FETÖ ile anıldığını, verecekleri IBAN numarasına 31 bin TL para yatırması gerektiğini söyledi. O.K.'yı telefon dolandırıcılığından kurtaran jandarma ekipleri, telefon görüşme kayıtlarından yola çıkarak O.K.'yı arayan numaraların R.E. ve H.D. isimli kişilere ait olduğu tespit etti. Dolandırılmaktan kurtarılan O.K.'nın teşekkür ettiği jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel

Jandarma Gebiz ATM Güncel Haberler

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