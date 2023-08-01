Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İZMİR - İzmir'de uyuşturucu tacirlerine karşı drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda harekete geçildi.

İzmir İI Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, 22 -30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Beydağ, Kemalpaşa, Ödemiş. Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde drone destekli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 23 kilo 544 gram kubar esrar maddesi, 5 bin 582 kök kenevir bitkisi, 2 bin 4 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 27 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.