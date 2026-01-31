Haberler

Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı

Kırşehir'de jandarmadan soba zehirlenmelerine karşı SMS'li uyarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı, kış aylarında soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, doğru soba kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, 32 bin kişiye SMS gönderdi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gönderilen Sms'le vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri, kış aylarında soba kullanımının yoğun olduğu bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtın ekipler, 32 bin kişiye de toplu SMS gönderdi.

SMS'te, "Doğru yakılan soba ısıtır, yanlış yakılan soba öldürür. Lodoslu ve fırtınalı havalarda soba, şofben yakmayınız. Uyumadan önce sobaları mutlaka söndürünüz. Karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelendiğiniz durumlarda, ortamı hemen havalandırarak, tıbbi yardım için derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
ABD'de federal hükümet kısmi olarak kapandı

Günlerdir konuşuluyordu! ABD'de korkulan oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı