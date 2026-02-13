Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve başlamasının ardında ilk operasyon suç örgütlerine yapıldı. 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.
109 KİŞİ YAKALANDI
Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı.
61 KİŞİ TUTUKLANDI
Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
MALVARLIKLARINA EL KONULDU
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.