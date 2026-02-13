Haberler

Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin göreve başlamasının ardında ilk operasyon suç örgütlerine yapıldı. 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

109 KİŞİ YAKALANDI

Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı.

61 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği

Yeni iş birliği! Hezimete uğrayan PKK rotayı bakın hangi ülkeye kırdı
Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz

Dünya bu mesajı konuşuyor: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Milyonların beklediği dev maç için elinde bastonla Türkiye'ye geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi

Yıllardır beklediği haber geldi
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

Kritik baraj yıkıldı, altın ve gümüş fiyatları çakıldı
Zincir markette çalışan genç kız, kendisine aşık olan askerin mektubunu paylaştı

Askerin market çalışanı kıza yazdığı mektup olay oldu