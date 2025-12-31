Haberler

Jandarma ve polisten eş zamanlı operasyon! 25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
Yalova'da 3 polisimizin şehit olduğu DEAŞ saldırısının ardından teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde 25 ilde yapılan operasyonda şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı. .

  • 25 ilde eş zamanlı operasyonlarda 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı.
  • Operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.
  • Dün 21 şehirdeki operasyonlarda 357 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde peş peşe operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde 25 ilde yapılan operasyonda şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında "25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova'da Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları ile İl Emniyet Müdürlüklerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüpheli 125 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!" ifadelerini kullandı.

DÜN 357 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan hatırlanacağı üzere dün ise 21 şehirde gerçekleşen baskınlarda 357 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
