Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can'ın cenazesi Mersin Erdemli'de toprağa verildi

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Konya'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can'ın cenazesi, Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Can için Erdemli Ulu Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Can'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut, Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Hidayet Eraslan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mahmut Yürüksoy da katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından Can'ın naaşı, Limonlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Konya'nın Taşkent ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Can, geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA