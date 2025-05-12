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Jandarma Trafik Ekipleri, Alucra'daki Öğrencilere Trafik Eğitim Verdi

Jandarma Trafik Ekipleri, Alucra'daki Öğrencilere Trafik Eğitim Verdi
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Giresun'un Alucra ilçesinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde Yeşilyurt Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi ve bisiklet tamir hizmeti sundu.

Giresun'un Alucra ilçesinde jandarma trafik ekipleri, trafik haftası kapsamında köy okulunu ziyaret etti.

Alucra İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Yeşilyurt Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte, öğrencilerin bisikletleri jandarma görevlileri tarafından tamir edildi.

Programda öğrencilere trafik işaret ve kuralları hakkında da bilgiler verildi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel
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