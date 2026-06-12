Gümüşhane'de Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gümüşhane'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Teşkilat tarihçesinin okunmasının ardından Kürtün Jandarma Asayiş Bölüğü'ndeki komandolar gösterilerini sundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan, yaptığı konuşmada, mensubu olmaktan gurur duyduğu Jandarma Teşkilatı'nın 187. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Sarıdoğan, teşkilatın 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Teşkilatımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu sevgi ve güven bağını korumak ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız." diye konuştu.