Jandarma Mehteran Birliği'nden Şehitler Abidesi'nde konser
Demirören Haber Ajansı - Burak Gezen - Güncel
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ÇANAKKALE Şehitler Abidesi'nde, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nce konser verildi.
ÇANAKKALE Şehitler Abidesi'nde, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nce konser verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 'Çanakkale geçilmez' temasıyla konser vererek, tarihi alanı ziyarete gelenlere coşkulu anlar yaşattı. Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlara eşlik edenler, ellerindeki Türk bayraklarını da sallayarak, güzel görüntüler oluşturdu.
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel