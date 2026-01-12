Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Soyal, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Soyal, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Soyal, "Portre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" ve Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan" ve Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" ve Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğraflarını seçen Soyal, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" ve İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğraflarını oyladı.

Oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Soyal, Anadolu Ajansı'nı ve çalışanlarını tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.