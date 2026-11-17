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(İSTANBUL) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda iki imalathanenin ortaya çıkarıldığını, 6 milyon 200 bin sentetik ecza hapı ile 165 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'da uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İKİ İMALATHANE ORTAYA ÇIKARILDI

Jandarma Genel Komutanlığının açıklamasına göre, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yürüttükleri ve uyuşturucu madde sevkiyatı yapacakları tespit edildi.

Operasyonda iki imalathane ortaya çıkarılırken 6 milyon 200 bin sentetik ecza hapı, uyuşturucu hap üretiminde kullanılabilecek 165 kilogram pregabalin ve 1 milyon boş kapsül ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca bir kapsül dolum makinesi, bir karıştırma makinesi, iki tabanca ve çeşitli malzemelere el konuldu.

Kaynak: ANKA