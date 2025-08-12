Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı

Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Haber Videosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı. Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonlar sürüyor. 19 Mart'tan bu yana 7 operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde jandarma, belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir operasyon başlattı.

ÖZER YILDIZ İSİMLİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Jandarmanın belediyeye yönelik düzenlendiği ikinci operasyonda, reklam ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddia edildi. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 13 şüpheli gözaltına alındı. Özer Yıldız isimli şüphelinin firari olduğu ifade edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur." denilen açıklamada Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği ifade edildi."

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: "İhaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir." denildi.

97 TUTUKLU

Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
6 ilde yangınla mücadele sürüyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

6 ilimiz felaketi yaşıyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak

Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHeisenberg:

ibre elbet birgün terse döner

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmekli:

Kimse artık inanmıyor gerçek yolsuzluk bile olsa. İnsanlar sıkıldı huzur istiyor herkez geçim derdinde gündem değişsin isteniyor. O yüzden sağcısı solcu su huzur istiyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAntiCHP:

Keserin sapı girmiş. Terse döndü ne olacak. Olan olmuş.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısahinkayaismail:

sizde hirsiz bitmez alayiniz hirsizdir CHP kürülüşündan bü güne kadar çal çirp yönet polıtikasiyle haramiler tarafindan yönetiliyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıFatih Konyalı:

İmamoğlunun İstanbul nimet nimet dediği kadar varmış..herkes çalmış hepsi tutuklanmış..sistemi çalmaya ayarlayan her şey güzel diyen adam malı beraberce götürmüşler.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

ADALETİ KORUYUN KOLLAYIN ELBET BİR GÜN SİZE DE LAZIM OLUR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

Adam kalmadı ibbde ülkenin geldiği hale bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yorulduk, bıktık,usandik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon birbirine girdi
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Devlet hastanesinde kabus anları! Ortalık resmen savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.