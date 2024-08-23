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Jandarma Genel Komutanlığı görevi devredildi

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Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Genel Komutanlığı görevini Orgeneral Arif Çetin'den devraldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devir teslim törenine ilişkin teşekkür mesajı yayınladı.

Jandarma Genel Komutanı olarak atanan Orgeneral Ali Çardakcı, görevi Orgeneral Arif Çetin'den devraldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine ilişkin açıklamada bulundu.

Orgeneral Çetin'e teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"44 yıldır şanlı üniformayı giyen, teröre karşı Türkiye'nin dört bir yanında mücadele veren, 15 Temmuz darbe girişiminde milletinin yanında darbecilere karşı duran, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Ali Çardakcı'ya başarı dileyen Yerlikaya, "185 yıllık dev çınarımız olan jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de ve ilelebet hainlerle, terörle, suç ve suçlularla mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Arif Çetin Orgeneral Jandarma Jandarma Politika Güncel Haberler

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