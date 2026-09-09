Haberler

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı il jandarma komutanlarıyla videokonferansla görüştü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı il jandarma komutanlarıyla videokonferansla görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, 81 ilin jandarma komutanı ve personelinin katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, 81 ilin jandarma komutanı ve personelinin katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan yardımcıları, karargah personeli ve 81 İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla, ast birlik komutanlarına yönelik videokonferans toplantısı yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, toplantıda personel, istihbarat, asayiş, lojistik ve muhabere alanlarında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği, mevcut durum ve ihtiyaçların ele alındığı, önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların görüşüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Bu ne hal ilkay? Taraftarlar deli oldu

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
ABD kan kaybediyor! İran'la savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı

Savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı! Ölü sayısı da az değil
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma

Funda'yı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma