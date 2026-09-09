Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı il jandarma komutanlarıyla videokonferansla görüştü
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, 81 ilin jandarma komutanı ve personelinin katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, 81 ilin jandarma komutanı ve personelinin katıldığı videokonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan yardımcıları, karargah personeli ve 81 İl Jandarma Komutanlığının katılımıyla, ast birlik komutanlarına yönelik videokonferans toplantısı yapıldığı belirtildi.
Paylaşımda, toplantıda personel, istihbarat, asayiş, lojistik ve muhabere alanlarında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği, mevcut durum ve ihtiyaçların ele alındığı, önümüzdeki döneme ilişkin planlamaların görüşüldüğü ifade edildi.