Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inceleme yaparak askeri personel ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü için yapılan geçişleri takip etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı.

Çardakcı, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısına giderek incelemede bulundu, ardından burada tedbir alan askeri personel ve ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişini takip eden basın mensuplarıyla selamlaştı.

Ali Çardakcı'ya Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ömer Ersever de eşlik etti.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
img

Wanda'dan görülmemiş bir iş daha
img

Arda Güler takımın yıldızıyla birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.