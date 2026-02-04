Haberler

Van'da jandarma ekipleri öğrencileri meslekleri hakkında bilgilendirdi

Güncelleme:
Van'da jandarma ekipleri, Tuşba ilçesindeki Canik Anaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara Jandarma Genel Komutanlığının görevleri hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte öğrencilere hediyeler verildi.

Van'da jandarma ekipleri, öğrecileri ziyaret ederek Jandarma Genel Komutanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Tuşba ilçesindeki Canik Anaokulu ve İlkokulu'nu ziyaret ederek etkinlik düzenledi.

Çocuklara Jandarma Genel Komutanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgi veren jandarma personeli, meslekleri hakkında onları bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan öğrecilere, Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
