Jandarma Astsubayı Tır Kazasında Şehit Oldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen tır kazasında güvenlik için yola duba koyarken arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın (33) cenazesi Konya'dan uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen tır kazasında güvenlik için yola duba koyarken arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın (33) cenazesi Konya'dan uçakla memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine Beldesi yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak refüje girdi. İhbar üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı emrindeki Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Devriye Komutanı olarak olay yerine geldi. Bu sırada arkadan gelen M.G. yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet önce kazadan dolayı dubalarla yol güvenliği almaya çalışan Tatlı'ya, ardından tıra çarptı. Olay sonrası ağır yaralanan Tatlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tatlı, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Otopsi işlemlerinin ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesinin memleketine gönderilmesi dolayısıyla Konya Havaalanında uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında uçağa taşınırken, eşi Gamze Tatlı ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tatlı'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Tatlı'nın 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Törene, Konya Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile askeri ve mülki erkan katıldı. - KONYA