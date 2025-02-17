Jandarma Astsubay Seçkin Çil'in şahadet yıldönümünde Mevlid-i Şerif okutuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Jandarma Üstçavuş Seçkin Çil'in ölüm yıl dönümünde, babası Ali Çil tarafından Mevlid-i Şerif okutularak pilav ikramında bulunuldu.

Etimesgut Ahimesut Söğüt Camii'nde düzenlenen Mevlit şehidin ailesi, Jandarma Şehit ve Gaziler Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ramazan Koçak, Etimesgut eski Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP MKYK Üyesi Fatih Çetinkaya, İlçe Müftüsü Kamil Oktay, silahla toplantılara katıldı ve katıldı.

Mevlidin ardından Beypazarı Müftüsü Oktay, şehitler için dua etti. Cami çıkışında bulunana lokma ve pilav ikram edildi.

Şehidin kabrinin bulunduğu, Elvanköy Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden ailesi ve sevenleri şehidin kabri başında dua etti.

Baba Ali Çil, programa katılanlara teşekkür ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla Etimesgut'ta bir üst geçide "Şehit Seçkin Çil Üst Geçidi" adının verildiğini belirtti.