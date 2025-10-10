Haberler

Şehit Tacettin Gün'ün Naaşı Bursa'ya Getirildi

ŞEHİT TACETTİN GÜN'ÜN NAAŞI BURSA'YA GETİRİLDİSakarya'nın Akyazı ilçesinde, sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 2 jandarma personelinden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'daki Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na getirildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 2 jandarma personelinden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'daki Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na getirildi. Şehit Gün, yarın ikindi namazına müteakip Bursa Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedilecek.

Haber-Kamera: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
