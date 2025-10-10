Şehit Tacettin Gün'ün Naaşı Bursa'ya Getirildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 2 jandarma personelinden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'daki Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na getirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 2 jandarma personelinden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'daki Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na getirildi. Şehit Gün, yarın ikindi namazına müteakip Bursa Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedilecek.
Haber-Kamera: Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel