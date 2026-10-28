Jandarma, 9 yaşındaki Alparslan'ın devriye ve dron hayalini gerçekleştirdi

SİVAS'ın Zara ilçesinde özel eğitim öğrencisi Alparslan Bayar'ın (9) devriye aracına binme ve dron uçurma hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

Zara ilçesine bağlı Yapak köyünde yaşayan Zara Özköyler Yapak Vakfı İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Alparslan Bayar'ın jandarma devriye aracına binmek ve dron uçurmak istediğini öğrenen Zara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Güler'in talimatıyla ekipler harekete geçti. Jandarma personeli, Alparslan'ı yaşadığı köyde ziyaret ederek, kendisine jandarma üniforması hediye etti. Üniformasını giyen Alparslan, daha sonra jandarma personeliyle birlikte ekip aracına binerek köy içerisinde devriyeye çıktı. Devriyenin ardından Alparslan'ın en büyük isteklerinden biri olan dron uçurma hayali de gerçekleştirildi. Jandarma personelinin eşliğinde dron uçuran Alparslan, gökyüzündeki aracı kontrol etmenin heyecanını yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı