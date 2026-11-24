Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla oluşturulan hastane sınıfında görev yapan sınıf öğretmeni İzzet Yaylacı, öğrencilerine ders anlatarak onların eğitim yolculuğuna destek oluyor.

Çocukların zorlu tedavi süreçlerinde eğitimle bağlarını koparmamalarını sağlayan Yaylacı, derslerin yanı sıra düzenlediği sosyal ve sanatsal etkinliklerle de öğrencilerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.

Yaylacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden çocukların eğitimlerinden kopmamaları için hastane odalarını ziyaret ettiğini ve öğrencilerine hastane sınıfında eğitim verdiğini anlattı.

Çocukların hastaneye ilk geldiklerinde korku yaşayabildiğini, bu süreci kolaylaştırmak için farklı faaliyet alanları oluşturmaya özen gösterdiklerini belirten Yaylacı, hayatını hastanede tedavi gören çocukların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğini söyledi.

Öğrencilerine resim ve müzik gibi farklı alanlarda da etkinlikler yaptırabilmek için kendisini geliştirdiğini aktaran Yaylacı, "Çocuklara sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda onlara resim, müzik gibi etkinlikler yapmak için de kurslara giderek kendimi geliştiriyorum. Çocuklar hastaneye geldiklerinde haliyle korkuyorlar. Bunun önüne geçmek amacıyla olabildiğince zengin faaliyet alanınız olması gerekiyor. Buraya gelen stajyerlere de ders dışında kendilerini geliştirerek çocuklar için başka alanlarda da ilerlemelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaylacı, çocuklara zorlayarak bir şey yaptırılamayacağını, öncelikli hedeflerinin öğrencilerin moralini yüksek tutmak ve hastane sınıfını sevdirmek olduğunu belirtti.

Öğrencilerin okullarındaki öğretmenleriyle iletişim halinde olduklarını anlatan İzzet Yaylacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelen çocukların gözlerini dersle korkutmuyoruz, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlara sınıfı ve dersi sevdirmek için çaba sarf ediyoruz. Bütün çocukların öğretmenleriyle diyalog halinde olarak okulda işledikleri konuları ben de burada anlatarak dersten geri kalmalarının önüne geçiyorum. Asıl amacımız çocukların moralini yüksek tutmak. Çocukların ömrü neredeyse burada geçiyor. Ben çocukların her şeyiyle iç içeyim, ne hissettiklerini bile biliyorum ve duruma profesyonel değil, duygusal yaklaşıyorum. Özellikle bir kayıp olduğu zaman ben de aylarca acı çekiyorum."

Öğrencileriyle arasında güçlü bir bağ bulunduğunu dile getiren Yaylacı, çocukların zaman zaman kendisine el yapımı hediyeler verdiğini de sözlerine ekledi.

Hastane sınıfı çocukların hayata bağlanmasına katkı sağlıyor

Çocuk Hastanesi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Umut Selda Bayrakçı ise hastane sınıfında yürütülen çalışmaların büyük özveri gerektirdiğini belirtti.

Çocukların hastanede kaldıkları süre boyunca eğitimlerine devam edebilmelerinin önemine işaret eden Prof. Dr. Bayrakçı, "Burada yapılan iş çok büyük özveri istiyor. Çocuklarımız burada kaldıkları süre boyunca bu eğitim sayesinde sınıf kaybetmiyorlar. Hastane sınıfı sayesinde çocuklarımızın gözündeki ışık değişiyor, hayata bağlanıyorlar. Bizim aslında buradaki amacımız da tam olarak bu. Özellikle hastanede geçen zaman çocuklar için çok büyük bir depresyon süreci oluyor ve biz bu eğitimlerle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde 2019'dan bu yana eğitim hizmeti verildiğini bildiren Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu da uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinin devam etmesinin önemini vurguladı.

Prof. Dr. Mısırlıoğlu, "Hastanede uzun süredir yatmakta olan çocuklarımızın eğitiminin devam ediyor olması çok kıymetli. İki öğretmenimizle bu süreci uzun yıllardır özverili şekilde yürütüyoruz. Ben iki öğretmenimize ve desteklerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA