İznik'te Oto Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde oto hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle yakalanan 20 yaşındaki E.B.'nin 41 suç kaydı ve 18 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, çalınan aracı Gemlik'te buldu.
Bursa'nın İznik ilçesinde oto hırsızlığı olayına karıştığı gerekçesiyle yakalanan kişinin 41 suç kaydığının bulunduğu ve kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Boyalıca Mahallesi'nde 23 Eylül'de anahtarı üzerinde bırakılan aracın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu aracı Gemlik ilçesinde bularak sahibine teslim etti.
Olayın şüphelisi E.B. (20), ise düzenlenen operasyonla yakalandı. Bu kişinin, oto hırsızlığı dahil 41 suç kaydının bulunduğu ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Hükümlü E.B, adliyede işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine konuldu.