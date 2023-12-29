İznik'te motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hocaköy Mahallesi'nde Bilal Pala (36) yönetimindeki 16 NYZ 20 plakalı motosiklet, Hasan O. idaresindeki 16 BBZ 020 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan Pala, ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücüyü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Pala, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bilal Pala'nın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.