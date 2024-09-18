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İznik'te Hakkında Hapis Cezası Bulunan 5 Kişi Yakalandı

İznik'te Hakkında Hapis Cezası Bulunan 5 Kişi Yakalandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla yaptığı çalışmalarda, 34 suç kaydı olan E.S. ile diğer 4 hükümlüyü tutuklayarak cezaevi yetkililerine teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan 34 kaydı olan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile yaralama suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen A.A, hırsızlıktan 4 yıl ceza alan E.A, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ile dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan A.C'yi yakaladı.

5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şenol Poyraz - Güncel

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