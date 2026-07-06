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İznik'te çöplükte çıkan yangın, çalılığa sıçradı

İznik'te çöplükte çıkan yangın, çalılığa sıçradı
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Bursa'nın İznik ilçesinde çöplükte başlayıp çalılık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları, arı kovanları ve bir konteyner zarar gördü.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli mevkisindeki çöplükte çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Zeytin ağaçları ile arı kovanları ve 1 konteynerin yandığı bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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