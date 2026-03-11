Haberler

Bursa'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı 63 yaşındaki bisikletli Ahmet Fidan hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

İznik Devlet Hastanesi yakınlarında, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 AOF 202 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan'a (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ahmet Fidan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fidan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Bulut Ayaş
