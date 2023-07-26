İznik Gölü'nde Patlamamış El Bombası Kontrollü Şekilde İmha Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde bulunan patlamamış el bombası polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. İlçeye bağlı Dutluca altı mevkisi İznik Gölü kenarında piknik yapan ailenin çocuğu, yüzmek için girdiği gölde patlamamış el bombası buldu. Ailenin fark etmesi üzerine el bombası sahile bırakıldı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombasının etrafına güvenlik şeridi çekti ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğünden çağrılan bomba imha uzmanı ekipler, eski olduğu belirlenen patlamamış el bombasını fünyeyle patlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.