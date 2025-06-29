İznik Gölü'nde Mahsur Kalan Yabancı Turist Kurtarıldı

İznik Gölü'nde Mahsur Kalan Yabancı Turist Kurtarıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde mahsur kalan Suudi Arabistan uyruklu Alhussaın İbrahim Ahmed, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin 1 saat süren kurtarma çalışmasıyla sağ salim kıyıya çıkarıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nde mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gezmeye gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), ailesiyle birlikte İzmit Gölü kıyısında piknik yaparken botla göle açıldı. Gölün ortalarına kadar ilerleyen Ahmed, bir süre sonra botun kontrolünü kaybederek, sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İznik Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından gölde mahsur kalan Alhussaın İbrahim Ahmed kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı. Ahmed'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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