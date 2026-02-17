Kocaeli'de Yürüyüş Yolu ramazana özel ışıklandırıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ramazan ayına özel olarak Yürüyüş Yolu'nda ışık süslemeleri yapıldı. Fevziye Camisi mevkisindeki 200 metrelik alanda yer alan ay yıldız ve hilal motifleri, ramazan süresince bölgeyi aydınlatacak.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş Yolu ramazan ayına özel olarak süslendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Yürüyüş Yolu'nda çalışma yapıldı.
Bu kapsamda yolun tarihi Fevziye Camisi mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik bölümüne ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.
Ay yıldız ve hilal motiflerinden oluşan ışıklandırmalar, ramazan ayı boyunca bölgede yer alacak.
