İzmit'te Yıkım Sırasında Komşu Binalara Hasar

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde metruk 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki 4 ve 5 katlı 2 bina ile arka sokaktaki 2 katlı müstakil evde hasar oluştu. Bitişikteki 4 katlı binada yaşayan Kibariye Şengöl, "Dün akşam gelip birden burayı yıkmaya başladılar. Saat 1 civarıydı; sabaha kadar uyuyamadık. Evimin her tarafı yıkıldı" dedi. Arka sokaktaki 2 katlı müstakil evin sahibi Erdem Kadayıf ise "Mağduriyeti biz yaşıyoruz. İnşallah bir an önce çözülür. Yetkililerden bir destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde, bir firma yıkım kararı verilen 4 katlı bir binanın yıkımı için gece saatlerinde çalışma başlattı. Ancak yıkım sırasında binanın solunda bulunan 4 katlı ve sağında bulunan 5 katlı binanın duvarları hasar gördü. Ayrıca yıkılan binadan düşen parçalar arkadaki Kadayıf Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin çatısına düştü. Bina sakinlerinin şikayetiyle olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çalışmalar durdurulurken, firma sahibi, mağdurları arayarak zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

'HERKES BİRBİRİNE YÖNLENDİRİYOR'

Bitişikteki 4 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Kibariye Şengöl, "Dün akşam gelip birden burayı yıkmaya başladılar. Saat 1 civarıydı; sabaha kadar uyuyamadık. Evimin her tarafı yıkıldı. Yatak odası, kolonlar ve çatıda hasar var. Öğrendiğime göre özel bir firma yapıyormuş. Bir an önce yapılsın, yarın yağmur yağacakmış. Biz sabahtan beri yetkililerle telefonda konuşuyoruz; herkes birbirine yönlendiriyor. Kimsenin geldiği de yok; mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

'HASARI GİDERME GİBİ BİR ZORUNLULUĞU YOK'

Binanın yıkımı sırasında düşen parçalar nedeniyle 2 katlı müstakil evin çatısında hasar meydana geldi. Ev sahibi Erdem Kadayıf, "Gece 2-3 sıralarında evin üzerine moloz düşmesi sonucu çatı, duvar, pençeler ve su saatleri hasar aldı. Bu hasarın giderilmesi için yöneticileri, sorumlu kişileri bekliyoruz ama İzmit Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ni aradığımızda 'Kanunen yıkım firmasının bunu bize yaptırma zorunluluğu yok. Yani hasarınızı giderme gibi bir zorunluluğu yok. En fazla biz fotoğrafları çekip dava sürecine gidebiliriz' tarzında bir geri dönüş aldık ama sıkıntı şurada, firma 'Hasarı gideceğiz' diyor, 'Buradayım' diyor ama burayı yıkıp gittikten sonra telefonu verse ne fayda. Adam engelledikten sonra, telefonu açmadıktan sonra olay bitiyor. Biz burada hasarımızla baş başa kalıyoruz. Belediye de 'Adamların yaptırmak gibi bir zorunluluğu yok' diyor" diye konuştu.

'BELEDİYE İZİN VERİYORSA BUNU KARŞILAMA ZORUNLULUĞUNU DA YERİNE GETİRMESİ LAZIM'

Erdem Kadayıf, "Dava sürecine giderse 2-3 yıl sürse bizim hasarımız ne olacak? Mağduriyeti biz yaşıyoruz. İnşallah bir an önce çözülür. Yetkililerden bir destek bekliyoruz. Bunun olmaması için öncesinde bir şeyler yapıldı. 2,5 metre sac çektiler; evin boyunu karşılamıyor. 'Halat filan çekelim' dedik ama 'Belediye buna izin veriyor; yeterli buluyor' dediler. Zaten izni almış adamlar. Belediye o izni veriyorsa o zaman bunun karşılama zorunluluğunu da yerine getirmesi lazım. Sonuçta 5 katlı binayı yıkarken '2,5 metrelik bir örgü, sac yetiyor' diyorsa o zaman belediyenin bunu da yapması lazım. Artık büyükşehir mi İzmit Belediyesi mi hangisi yaparsa yapar" dedi.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),