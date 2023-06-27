İzmit'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

İzmit'te kontrol çıkan otomobilin durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

YOLCU İNDİREN HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında İzmit D-605 Karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Arif Şahin idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki durakta yolcu indiren D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Arif Şahin'in babası Azmi Şahin, annesi Meliha Şahin(55), kardeşi Rabia Şahin(22) ve çocukları Mustafa Efe Şahin ile Nehir Şahin'i(10) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Arif Şahin, Mustafa Efe Şahin ve Azmi Şahin'in yaralandığını, Nehir Şahin, Rabia Şahin ve Meliha Şahin'in ise hayatlarını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, cenazeler de olay yerinden alınarak morga götürüldü. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapatıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında, yol üzerinde kontrolden çıkan otomobile ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 70 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.